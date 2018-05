Kiri: astmahaige saab elada täisväärtuslikku elu

Paljudele inimestele toob kevad kaasa õietolmuallergia ja sellega kaasneva halva enesetunde. Kui on tunda ka õhupuudust, ajab köhima ja hingamine on vilistav, on põhjust pöörduda perearsti poole ja teha astmatest. Kuigi diagnoos on eluaegne, on astmaravi tänapäeval väga tõhus ning patsiendi ja arsti hea koostöö korral on võimalik ka tipptasemel sporti teha.