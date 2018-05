Riigigümnaasiumi arutelul otsiti puuduvaid bikiine

Kohale saabunud kodaniku küsimusele, miks on linnal ilmtingimata vaja läbi suruda uue hoone ehitamist nimetatud kinnistule, Leek vastata ei osanud, küll aga ütles ta, et spetsialistina täidab ta vaid seadust. “Ärge ehitage tervet linna täis, õhku on ka vaja,” kostis seepeale proua keskmisest reast.

Rakvere linnavolikogu liikmed Marti Kuusik ja Anti Poolamets olid nördinud, et linn on presenteerinud rahvale vaid Koidula 11b kinnistut, kuigi avalikkuses on mitmel korral öeldud, et riigigümnaasiumi hoone võimalikke asukohti on linnas märksa enam kui vaid üks.