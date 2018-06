Betoonimeister pani tehase Tapale ankrusse  

“Oleme tehaseid siiani vastavalt turu nõudlusele vangerdanud mööda riiki. Tallinnas on turg hetkel kõige suurem, seal töötame kahe tehasega. Tapa tehas on eelkõige Lääne-Virumaa, Põhja-Järvamaa ja Lääne-Harjumaa klientide teenindamiseks – kaubabetooni optimaalne veokaugus on kuni 50 kilomeetrit. Tartust saame teenindada Lõuna-Eesti kliente, Jõhvist Ida-Eestit. Ainukene, mis meil jääb praegu puutumata, on Pärnu kant,” kõneles Kalle Suitslepp.