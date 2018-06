Las raha röögib

Mastaabid võivad tunduda teised, aga põhimõttelist erinevust tegelikult ei ole, sest arhitektuuri- ja kultuuripärand on sama oluline ning taastumatu ressurss kui puhas looduskeskkond ning mõlema hävitamine on sisuliselt kuritegu. Üks oluline erinevus siiski on Tartu ja Rakvere olukorra vahel – kui Taaralinnas on linnapea ja -valitsus ning volikogu enamus rahva poolel, siis Tarvalinna linnavalitsus ja enamik volikogu liikmeid on asunud väga paljudele vastuvõetamatut ja kahjulikku Koidula 11b detailplaneeringut jõuga läbi suruma.