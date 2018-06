Korras väljakud näitavad lastest hoolimist  

Kadrinas elav lapsevanem Getter Kähr rääkis, et vallas on kaks avalikku mänguväljakut, mille olukord on praegu nukker: neid on parandatud siit ja sealt, aga lastevanemad ei ole kindlad, kas selline lappimistehnika mänguplatside puhul on turvaline. “Tundub, et see ei vasta päris nõuetele,” arvas Kähr.