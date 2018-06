Tänavakunst äratas seinad ellu  

Rakvere põhikoolis valmis Kadrina päritolu grafitikunstniku Priit Kaare käe all tore seinamaaling lebotavast öökullist.

Eesti 100. aastapäevaks valminud seinamaalingud on juba mõnda aega koolide ja sotsiaalkeskuse seintel vaatamiseks. Tänasest on viimane värvitõmme tehtud ka siseruumides. Rakvere põhikooli lebolinnu ja noortekeskuse inimviitade aerosoolilõhn on ruumidest haihtunud.