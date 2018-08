Tarmo Soomere: “Sadam võinuks tulla ka üks vastik kivikobakas”  

Tarmo Soomere sõnul on sadamad alati olnud mereriigi funktsioneerimise lahutamatu osa. Käsmu on ajalooliselt ju kaptenite küla, seal on koolitatud meremehi ja sinna läheb maismaatee. Teisest küljest on Käsmu laht olnud aastasadu laevade talvituskoht, nii et seal pääsevad suured laevad rannale üsna lähedale. Soomere jaoks on isegi kummastav, et seal ei ole korralikku sadamat varem olnud.