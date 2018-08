Nelja trenni pealt kaks volletiitlit  

Eesti meistri selgitamiseks läks tarvis kolme geimi. Avavaatuse võitsid 21:14 Dimitri Kortokov ja Urmas Piik, teise aga 21:19 Pomerants–Tamme. Otsustavas geimis olid kindlamad taas läänevirulased, võites selle 15:11. Kaspar Pomerants ütles juba pärast karikamänge, et kui nad Tammega Eesti meistrivõistlustel hästi mängivad, tuleb võit. “Ma ise küll uskusin sellesse, et kui oma mängu teeme, läheb hästi,” märkis mees ja lisas, et kahe tiitlivõistluse peale kaotasid nad vaid ühe geimi. Finaalis õnnestus vastastel esimeses geimis parem olla.