Sadamate valla arengukava lähtub mõistlikkusest  

Suurushullustus on sõna, millega Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum julges kokku võtta eelmise arengukava. Uued juhid on tagasihoidlikumad, hoobade juures olles näevad nad, et kolme koha ühinemine ei taga vallale aastate jooksul piisavat elanike hulga kasvu. “Meid jääb vähemaks. Noored lähevad ja pensionile minejate arv suureneb järsult. Raskus hakkab kalduma sotsiaalvaldkonna poole,” rääkis vallavanem.