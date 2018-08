Esimene juustufestival Arknal ületas ootused  

Talumeiereide Liidu juhatuse liikmel Mirjam Pikkmetsal jagus Arkna mõisa juhtidele ainult kiidusõnu, et nad juustufestivali korraldamise ette võtsid – Eestis peetakse igasuguseid festivale, kuid juustule keskenduvat veel polnud. “Tihtipeale on nii, et kui sul on oma tootmine, siis festivali korraldamisega enam tegeleda ei jõua,” nentis Pikkmets ja lisas, et oli festivalist kuuldes siiralt rõõmus, et keegi viimaks asja ometigi ära tegi.

Et Arkna mõis oli suutnud kohale meelitada kümmekond väiketootjat, oli saavutus omaette. “Elu on näidanud, et üksinda festivali tehes ei tule eluilmaski nii palju rahvast kohale,” lausus juhatuse liige, kes tunnistas, et kui juustud letile ritta laotakse, on tootjad omavahel küll konkurendid, kuid lõpuks leiab igaüks just oma kliendi. Klient jällegi saab tutvuda niisuguste toodetega, mida ketipoodidest on keerulisem kätte saada, näiteks kitsepiimajuustuga, mille tootjaid oli laupäeval Arknale tulnud võrdlemisi palju.