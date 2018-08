Teadmiste tee algus  

Ärevus hinges, seavad koolitarbed valmis nii esimest korda üle haridustempli läve astuvad avastusrõõmsad koolijütsid kui ka juba kogenud haridusteel käijad. Iga aasta on justkui uus ja ootusärevust täis. Milline on mu esimene õpetaja? Mida mu sõbrad suvel tegid? Milliseid teadmisi ma sel aastal omandan? Need ja paljud teised küsimused huulil, võetakse taas ette üks oluline teekond, kus käiakse koos kooli- ja klassikaaslastega, õpetajatega ning paljude teiste haridusasutuses toimetavate oluliste inimestega. Eesmärk on ju kõigil ühine – omandada ja/või anda võimalikult palju teadmisi ja oskusi, mille hulgas oskus eristada olulist ebaolulisest, märgata, ise juurde õppida ning seoseid luua. Niisuguseid, mis avaks noorele tulevikuks nii mõnegi olulise ukse.

Head õpilased! See, mis peitub ukse taga, sõltub väga paljuski teist endist. Olgu edasiõppimisvõimalused, soovitud töökoht või muu. Oluline on, et te ei kardaks uksi avada isegi siis, kui nende taga peituv pole see, mida olete esialgu lootnud. Teadke, et ka väikesed tagasilöögid on tähtsad, sest olete nende järel kogemuste võrra rikkamad. Olge valmis teadmisi ammutama, õpitut analüüsima, ärge kartke eksida. Arvestage oma klassi- ja koolikaaslastega, toetage neid, kui neil on abi vaja, austage oma õpetajaid.