Vihula mõisas musitseerivad Sööt ja Maaker

Jaan Sööt on rahvale tuntud kui ansambli Jäääär eestvedaja, kauaaegne laulutegija ja pillimees. Eri aegadel on Jaan kaasa löönud ka bändides Jääboiler, Lindpriid ja Pantokraator. Andre Maaker on muusikamaastikul tegutsenud ligi paarkümmend aastat, peamiselt kitarristina on ta koostööd teinud paljude hinnatud Eesti muusikutega.