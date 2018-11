Soojatootja Adven biokatlamajade rivi täienes veelgi

Adveni tootmise ja jaotuse valdkonna juht Raivo Melsas lausus, et katlamaja asukoht ja hoone on väga ilusad. “See on hea näide, kuidas sobitada muinsuskaitse all olevasse hoonesse tänapäevane tehnoloogialahendus. Tulemus on minu arvates suurepärane, sest tegemist on ilusaima katlamajaga Eestis,” ütles ta. Vallavanem Indrek Kesküla meenutas kevadel valminud katlamaja ehitusega kaasnenud kohalikku vägikaikavedu, mille tingis kehv infovahetus. Ta kinkis Adveni esindajatele trükisooja raamatu rammumees Georg Lurichist pealkirjaga “Lurichi sõda” ja meenutas: “Siin oli ka peaaegu sõda tekkimas, sest [katlamaja] käidi pildistamas, saadeti kirju, tegutses vastuluure ja luure, kuid õnneks lõppes kõik mõistlikult.”