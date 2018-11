Lauatennise järelkasv näitas Ängbys hoogsat minekut

Tüdrukutega turniiril viibinud Rakvere spordikooli ja spordiklubi Pinx treener Kristo Kauküla lausus, et Andrejeva näitas mängu, millist tema varem Aseri neiu esituses veel varem pole märganud. "Kristina tegutses tõesti hästi ja nii head esitust, kui oli finaalis tugeva Linn Olssoni vastu, ei olegi näinud," märkis ta. Aseri spordiklubi kasvandik loovutas finaalivastasele kolmes geimis vastavalt 5, 7 ja 3 punkti. "See näitas, et Eestis ei saa oma taset välja mängida, kuna kogu aeg on ühed ja samad vastased, kes kõik tunnevad kõiki. Siin tuli aga mängutase tõeliselt esile," lisas Kristo Kauküla.