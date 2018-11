Vastukaja: siis, kui jõulud Rakveresse jõudsid, oli kuusesõda juba lõppenud  

Minu õiglustunnet on riivatud. Ja ma kindlasti ei ole ainus. Mõtlen tagasi eelnevatele aastatele – täiesti déjà vu. Siis see mind nii palju ei puudutanud, sest amet oli teine. Aga jälgisin meedias toimuvat, inimeste reaktsioone ning üllatusin ikka ja jälle. Tõe huvides, minule Teedu (endine linnakunstnik Teet Suur) kuused meeldisid. Olen seda alati öelnud. Kuid püüdsin mõista inimesi, kes soovisid, et Keskväljakul oleks tavaline jõulupuu. Inimesed ongi erinevad, nende arusaamad, kunstimeel ka. Mitte kunagi ei ole võimalik olla meele järele kõigile, see ei ole ka eesmärk omaette. Mina tean. Teie teate. Kas oli see tõesti häälekas vähemus, kes installatsioonid maha hääletas? Minul on mälestused pigem häälekatest installatsioonivastastest. Ja kas mitte endine Virumaa Teataja peatoimetaja ei olnud see, kes ütles, et inimesed käivad temalt küsimas, millal ehe jõulupuu jälle linnaväljakule saab. Hakka või Delfi faktikontrollilt abi paluma.