Piltuudis: Tapa keskväljakule leiti jõulukuusk välkkiirelt

Abivallavanem Andrus Freienthali allasutuse Tapa Vallahooldus kiire tegutsemine sugugi ei üllatanud, ta ütles vaid, et neil on head töötajad. "Kui anti korraldus, et jõulupuu peab olema, siis hakkasime sobivat puud kiiresti otsima. Vaatasime üle, tellisime töö ja niimoodi ongi," rääkis ta.