Haljala küsib rahvalt, kus peaks asuma vallamaja

Haljala ja Vihula valla ühinedes sai ühinemislepingu järgi vallakeskuse asukohaks veidi rohkem kui aasta tagasi Võsu. Elu on aga näidanud, et valla juhtimine on kahestunud: poolte vallaametnike töökoht asub Võsul, pooltel Haljalas, mistõttu kaalutakse vallakeskuse mere äärest äratoomist. See eeldab aga rahva nõusolekut. Nüüd asutaksegi välja selgitama, milline on vallaelanike arvamus.