Iiri hõng vallutab põhjamaise Viru Folgi

Viru Folgi peakorraldajal Peep Veedlal on unistus, et iiri muusika ei kõlaks mitte ainult suurelt lavalt, vaid jämm kaiguks vastu kõikjalt. “Iirimaal on nii palju muusikat. Ükskõik kuhu lähed, mis ajal tahes, igal pool muusikud mängivad,” sõnas Veedla.