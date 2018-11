Nädala keskpaik toob kuni üheksa külmakraadi

Ilmateenistuse teatel suundub teisipäeval madalrõhkkond Venemaa lääneserva ja selle lohk liigub üle Eesti. Öö tuleb pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi. Öö hakul puhub lääne- ja loodetuul, pärast keskööd loode- ja põhjatuul 4-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 1-5 kraadi, rannikul on kohati oodata kuni 2 kraadi sooja. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab lund. Puhub loode- ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.

Kolmapäeval madalrõhkkonna mõju väheneb. Öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub põhjakaaretuul 2-8, öö hakul rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 2-8 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni 1 kraadi sooja. Kolmapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada vähest lund. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi.