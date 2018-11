Valla IT-spetsialist Aare Purk ütles, et maakonnas on Kadrina vald viimane, kes kodulehe uuele platvormile üle viis. Tema sõnul on uus koduleht elanikule loogilisem, samuti on sellel parem tugi ID-süsteemile, see tähendab, et tulevikus on vallaelanikel võimalik teatud toiminguid sooritada ID-kaardi abil kodulehe vahendusel.