Jõuluküla hakkas kerkima

Jõulukuusel süüdatakse tuled, esinevad Birgit ja Virumaa Tütarlastekoor. Kaasa lööb harrastusteater KaRakTer, sõita saab hobukaarikuga. Külla tuleb jõuluvana koos päkapikkudega, avatud on jõuluvana postkontor ning varuks on üllatusi.

Linnapea rääkis, et uue kontseptsiooniga jõuluküla idee sündis koostöös, millesse panustasid aega paljud inimesed. Rakvere ametikooli direktori Kuno Rooba sõnul on Rakvere linnaga tehtav koostöö erakordne ja märkimisväärne.

“Aastatel 2014–2017 ehitasid meie kooli õpilased linnale palju tähelepanu ja kuulsust toonud jõulupuu. Tänavu suvel kutsus linnapea Marko Torm meid kampa, et aitaksime Rakvere linnale valmistada ilusa jõuluküla. Meile on sellistes projektides osalemine paras väljakutse. Linna soovide täitmiseks peame soovitu õppeprotsessiga seostama. Samas on õpilastele äärmiselt oluline, et õppe käigus sünniks midagi, millel on praktiline väärtus. Samuti läheb õpilastele korda tagasiside,” rääkis ametikooli direktor Kuno Rooba.