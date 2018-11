Matemaatika aitab äri luua ja pidada  

Paljud teavad Rakveres Laada tänaval asuvat N-Kaubamaja. Vähesed teavad, et selle üks omanik on Ljubov Nurmist. Ja veelgi vähem on neid, kes mäletavad Rakvere kesklinnas pisut hallitanud puust turuputkasid, millest ühes askeldas noor naine. Varahommikul tuli ta sinna oma kaupa müüma, sõltumata ilmast. Kas paukus pakane või lõõskas päike, sadas vihma või rahet.