Talvise teehoiu eelistused on üheksakümne aastaga peaaegu tundmatuseni muutunud

Kui viimastel talvedel on teehooldus olnud sellisel tasemel, et vähemalt suurematel maanteedel kogu aeg sõita kannatab (kui kaheksa aasta tagune ekstreemne Monika välja jätta), siis üheksakümmend aastat tagasi olid lood sootuks teised. Ning teed, mis tundusid tollal esmatähtsad, on praeguseks märksa tagasihoidlikumasse hoolduskategooriasse langenud.