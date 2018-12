Raido Oolma osutus tenniseklubi parimatest parimaks

17-aastane Oolma tõdes, et mängud olid üpris rasked. “Suutsin säilitada külma närvi ja mängutaktika pidas paika,” kõneles seitse aastat tennise­trennis käinud noormees. Kogenud mängijate vastu võistlemine ei ole Oolmale võõras. Artur Antropoviga on ta mänginud treeningutel ja ka suvel oma lõbuks. Matšid on seni olnud tasavägised.