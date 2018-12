10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Talv astub oma õigustesse. Õues on parasjagu pakast ja lund ning ega nääridki enam kaugel ole. Mis siis kaubandusmeestel ka näärideks plaanis on? Rakvere Kaubastu direktor E. Tõevälja: “Nääriehteid ja küünlaid juba müüme. Mullu kippus neist vahepeal vägisi nappus kätte tulema. Tänavu on aga nääriehteid laos piisavalt tagavaraks. Ka elektriküünlaid on praegu küllalt. Kuuski hakkame müüma 20. detsembri paiku ikka vanas paigas – Turu platsil. Metsamajandist on neid tellitud 500 tükki. Mullu me nii palju läbi ei müünudki, sest nende seas on selliseid, mida inimesed ei tahtnud osta. Tunamullu oli selles suhtes lugu parem. Ka tänavu tahaks enam-vähem korralikke näärikuuski rahvale anda. Igal aastal on olnud nurinat selle üle, et nääripakke on vähe. Tõsi, kondiitritoodete vabriku “Kalev” maiustustepakkidest on puudus olnud. Peab juba ette ütlema, et tänavu selles suhtes suurt paranemist loota ei ole. “Kalevi” maiustustepakke me nii palju ei saa, kui sooviksime. Igal aastal on olnud selline praktika: koolid ja lasteasutused on meilt maiustused ja tsellofaani saanud ning ise kingituspakid valmis teinud. Ka kauplustes on neid valmistatud. Eks ka tänavu tule nii teha. Kaupluste vaateaknad saavad aastavahetuseks sobiva kujunduse.”