Erika Salumäe kirjutas lasteraamatu

Kuna raamatu kaanelt vaatab vastu plikatirts, kes kangesti väikese Erika-nimelise tüdruku moodi ning teose sisututvustus kinnitab, et tegevus toimub lastekodus, tekib õigustatud küsimus: kas tegu on autobiograafilise raamatuga? "Tegelikult mind ennast siin lugudes ikka ei ole," vastas armastatud sportlane, kelle raske lapsepõlv lastekodus ning hilisem sirgumine kasuperes on üldteada. "Lood on ikka välja mõeldud. Võib-olla teisest osast leiab lugusid, mida olen kõrvalt näinud, aga need ei ole kindlasti minuga juhtunud."