Jõuludeni on veel mõni päev, kaubanduskeskuste eest kaovad kuused nagu soojad saiad ning pole poodi, kus ei sähviks ostjaid meelitavad jõulutuled. Kui kaugelt need eestlasteni jõuavad? Ikka Hiinast või mujalt Aasiast.

Aga kuidas täpselt on need tehtud? Tartu Postimees koos Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi elektroonikaspetsialisti Teet Tilga ja konstrueerimisinseneri Tauri Tättega uuris asja. Teadlased võtsid vaatluse alla möödunud aastal ostetud leedpirnidega valgusketi, mille tootjamaaks on märgitud Hiina.