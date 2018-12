Kodutute varjupaigas on aastalõpupäevad üsna proosalised

Olgu või jõulupühad, uksed on Rakvere kodutute varjupaigas avatud.

Rakvere sotsiaalkeskuse varjupaik on praegu koduks üheksale inimesele. Moodne maailm, võiks mõelda, sest need mehed elavad kommuunielu. Tegelikult kummitab selles segasummasuvilas üksindus, iseäranis teravalt jääb see silma perekesksust tervitaval jõulukuul.