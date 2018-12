Kindel värk: Võsu räpipunt 5miinust annab kontserte ka kevadel

Siiski ei maksa muretseda. Postimehe portaal Elu24 kirjutab, et kevadeks on võsukatel mitu esinemist välja kuulutatud: märtsis koos Terminaatoriga Viljandis, aprillis Terminaatori ja Nancyga Tartus. Uue aja räpitalente oodatakse ka Elva hiphopifestivalile.

Spekulatsiooni laialiminekust on aidanud levitada ka 2016. aastal tähelendu alustanud räpipundi 5miinust novembri lõpus välja antud muusikavideo “Aitäh”. See luigelaululik tänukõne ja Eestile ringi peale teinud “Aitähi” tuuri slogan on fännid kihama pannud. Kurjakuulutavalt on selles kirjas: “Torm enne vaikust. Viimane pits. Adjöö.”