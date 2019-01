Alina on leitud ja temaga on kõik korras

Viimati said lähedased Alinaga ühendust neljapäeva õhtul kella 20 paiku telefoni teel. Pärast seda on tema mobiiltelefon välja lülitatud ning seetõttu pole võimalik ka tema asukohta positsioneerida. Politseinikud on vestelnud neiu sugulaste ja sõpradega ning kontrollinud aadresse, kus tüdruk võib viibida.