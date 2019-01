Lahendus

Esimene käik on loomulikult 1. Kc8–b8. Nii 1. ... Kc6–d7 kui ka 1. ... Kc6–c5 lõpevad peale 2. c7–c8L kiire matiga (2. ... Kc5:b6, 3. c4–c5X, matt etturiga!). Mis saab aga pärast 1. ... Kc6:b6? Lippu peale panna ei saa, siis on laual patt. Päästab 2. c7–c8V! Kb6–a6, 3. Vc8–c6 matt! Males on reegel, et viimasele reale jõudnud ettur ei pea alati moonduma lipuks. Võib peale panna ka mõne teise viguri.