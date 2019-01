Juhtkiri: rõõmsalt vananedes

Sadakond tantsunaist, aga ei ühtegi -meest. Vaid mõni üksik tugevama poole esindaja publiku seas. Meeste puudumine naisi ei seganud, teinekord ongi hea omavahel. Ikka naised on need tantsuhuvilised. Tuleb või üksteisel pihast haarata ja teineteist lennutada, seelikud lehvimas.

Kuid see ei pruugi tähendada, et eakad mehed ainult kodus istuvad. Lihtsalt huvid on teised. Päris kuulus on ju Nõmme Vanameeste Klubi ja Tartus näiteks on Seeniormeeste Klubi. Muide, Rakveres Pikal tänaval asuva Katariina Keldri mälumänguritest on mehed suures enamuses ja leidub nendegi seas kõrges vanuses härrasid. On seegi hobi.

Väga paljud teadusuuringudki on kinnitanud, et kui eakas inimene on jätkuvalt sotsiaalne, on tal tervelt elatud aastaid rohkem.

Kindlasti mängitakse kuskil bridži ja mõnes kohas vangutatakse pead malelaua taga. Ja üsna kindlasti on väga palju mehi, kes nokitsevad hobiga omaette: kalastamine, autod, millegi kollektsioneerimine või pillimäng. Lõppude lõpuks pole tants muud kui üks harrastus sadade seas. Ja harrastuse parim mõju on hinge helge ja meele erksana hoidmine. Pole vahet, kas selleks tuleb selga tõmmata triibuseelik ja pähe seada tanu või jalutada postkontorisse, et kätte saada ammu igatsetud postmark.

Alati ei peagi kooskäimiseks olema klubi, piisab, kui paari-kolme eakaaslasega regulaarseid külaskäike või kohvikutunde kokku leppida ja seejuures päevakajalisi teemasid arutada – vähemalt linnas on see võimalus. Külades on jällegi oma keskused, raamatukogud, kus ollakse oodatud ja kus üritusi korraldatakse.