Pakane tõi Väike-Maarja kooli külmapüha

Väike-Maarja gümnaasiumist öeldi, et käre külm jättis nende kooli lapsed koju. Suuremad lapsed olid siiski koolis, kuid algklasside majas, kus õpib 1.–4. klassini 120 last, puudus 50 õpilast. Sealses koolis õpib päris palju lapsi väljastpoolt keskust, kooli tuuakse õpilasi eri paigust neljal bussiliinil.

Muuga koolis aga jäi pakase pärast koju paar-kolm last. "Enamikul sõidab buss koduväravasse, aga on neid, kes peavad pool kilomeetrit vantsima," sõnas Labe.

Simuna koolis, kus õpib 84 last, olid samuti puudu mõned lapsed, kel minna bussini kilomeeter maad. "Midagi hullu ei ole, koolimaja on soe," mainis direktor Kaja Põldmaa.

Lääne-Virumaa suurima kooli, Rakvere reaalgümnaasiumi direktor Martti Marksoo ütles, et nemad pole aru saanud, et on külmapühad. "Kes tahab viilida, küll see leiab võimaluse, olenemata kraadidest," sõnas Marksoo.