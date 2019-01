Kiri: poolele miljonile inimesele terendab maksutagastus

See tähendab, et kui on võimalus saada tagasimakse, kasutada mahaarvamisi või on tekkinud juurdemaksmise kohustus, tuleb kindlasti tulla tuludeklaratsiooni esitama. Sel aastal saab seda teha 15. veebruarist 1. aprillini. Esimesi tagasimakseid hakkame tegema eeldatavalt 26. veebruarist ning tagasimaksed saavad tehtud valdavalt 1. juuliks.