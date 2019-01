“Kohalikule omavalitsusele on olulisteks märksõnadeks korralik ettevõtlus ja puhkus. Tahame kõik oma valda tutvustada ja parim viis selleks on turism,” kõneles Soom, lisades, et nii Haljala kui ka Kuusalu vallal on turistile nii mõndagi pakkuda: Kuusalu vallal on väga pikk rannajoon ja Haljala vallal Lahemaa rahvuspark, mis tutvustamist ei vaja.