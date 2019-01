Viru maakohus konfiskeeris mullu 35 sõidukit

Viru maakohtu Narva kohtumaja kohtunik Merit Bobrõšev selgitas, et seadus ja kohtupraktika võimaldavad sõiduki konfiskeerimist juhul, kui on alust arvata, et sõidukijuht jätkab liiklusnõuete rikkumist, ja tavaliselt on konfiskeerimisotsustuse tegemiseks konkreetset isikut juba korduvalt, tihtipeale ka eri liiklusnõuete rikkumiste eest karistatud.