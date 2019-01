Kirju saadetakse 20 miljoni eest vähem

Mullu suvel juhtis Ansi Arumeel Omniva juhatuse liikmena uue logistikakeskuse rajamist, alates sügisest on mees aga kogu ettevõtte eesotsas.

Arvutite võidukäik on kaasa toonud elektroonse kirjavahetuse ja tavakirju saadetakse iga aastaga üha vähem. Kõige karmimalt mõjutab see postifirma Omniva tulu ning just seetõttu kannatab ka posti kojukanne.