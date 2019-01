Valimised kui illegaalne tegevus

Näiteks praegu peab politsei, kel muud palju tõsisemat teha, tegelema mõttetu jagelemisega, näiteks kaebavad poliitilised konkurendid teiste kandidaatide peale, et nonde autol või auto järelhaagisel on keelatud reklaam. Kontrollides selgub, et tegelikult on kõik okei, sest reklaamiseadus jätab siin-seal otsi lahti.