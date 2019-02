Ilmateenistus prognoosib kolmapäevaks nii pluss- kui ka miinuskraade

Öösel on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, saartel ja läänerannikul ka lörtsi ja vihma ning kohati on jäidet. Puhub lõunatuul 5–11, saartel ja rannikul 8–13, puhanguti 17 m/s, pärast südaööd tuul nõrgeneb, saartel pöördub loodesse ja tugevneb hommikuks, puhudes taas 8–13, puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –3 kuni +1 kraadi.