Väike-Maarja väärtustab haridust ja investeerib teedesse

Põhitegevuse kuludeks on Väike-Maarjas arvestatud 9,09 miljonit eurot. Kulude osakaalu vaadates võib öelda, et suurim on see haridusvaldkonnas, küündides 4,7 miljoni euroga 52 protsendini kõigist põhitegevuskuludest. Investeeringuteks on käesoleval aastal ette nähtud 2,4 miljonit eurot.