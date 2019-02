Nädala kaja: kuidas asju mitte teha

Üks pehme karvane kirjanduslik tegelane on öelnud, et asju on vaja teha nii, nagu on vaja teha, aga kuidas teha pole vaja, nii ei ole vaja teha. Karupoeg Puhh. Seda lauset võiks endale aeg-ajalt meelde tuletada igaüks. Näiteks need inimesed, usun, et spetsialistid, kes lõppeval nädalal kogunesid Rakveres, et siinse noorsootöö tuleviku üle arutada. Seina ehtis slaid, millelt võis pealkirja järgi tuvastada, kes on noorsootöötaja. Esimene lause ütles kõik: noorsootöötaja ühendub noore inimese reaalsusega. Päriselt?!