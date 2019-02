Juhtkiri: virnas viimsele teele

Lühidalt paljastas saade, et kaubikusse, mis kadunukesi surnukuurist krematooriumi sõidutab, heidetakse surnukehad üsna suvaliselt, pead-käed-jalad segi, ja mitu neid üksteise otsa (viisakalt öeldes) paigutatakse, oli saates näidatud fotodelt raske tuvastada.

Surnu veetakse surmakohast surnukuuri surnukirstus või suletavas kilekotis üksnes selleks ettenähtud või kohandatud sõidukiga, ütleb kalmistuseaduse § 3 lg 1. Viru Matuseteenused OÜ juht on fraasi “või krematooriumi” seaduse sõnastusest puudumise mugavalt enese ettevõtte kasuks pööranud ja toimetab ilmse ükskõiksusega, lastes lahkunud ilma igasuguse kotita otsekui küttepuud riita laduda. Isegi hooletumalt – fotode järgi võiks arvata, et loopida. Ja kasseerib ahastuses leinajailt raha sisse. Neilt, kes seni ei osanud halvimateski unenägudes ette kujutada, mismoodi nende ema, isa või kes tahes lähedane surnute kuhjas kõveras viimset sõitu teeb.

Pärast säärast paljastust on leinajail ilmselt rohkem mõtteainet, millise teenusepakkuja poole ta siin kandis pöörduda soovib.

Sest ka matused on äri. Sõna “äri” võib kõlada nii räpaselt kui ka väärikalt. Ja klient – antud juhul kadunukese lähedane – otsustab, millise ärimehega ta asju ajab. Õnneks ei ole Üllar Vaserikul selles segmendis monopoli: sel alal on ettevõtjaid teisigi.

Ilmsete, endise töötaja tehtud fotodest tõendite kõrval on see lugu tunnistuseks ka juhi ükskõiksest suhtumisest lahkunutesse. Hirmsamaks teeb selle teadmise tõik, et arvesse tuleks võtta ka Viru Matuseteenused OÜ säärase tegevuse võimalikku ulatust.