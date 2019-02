Lääne-Virumaal on üks esimesi poode, kus ümberkorraldused tehti, Rakvere Maxima, kus jaanuari lõpust on arvestatud väljapanekupiirangutega.

“Seda, milline on muudatuste mõju tarbimis- ja ostlemisharjumustele, on hetkel liiga vara kommenteerida,” kommenteeris Maxima Eesti juhatuse esimees Marko Põdra, lisades, et Rakvere poe puhul oli klientidel esimestel päevadel pärast ümberkorraldusi küsimusi, millele klienditeenindajatel oli vaja vastata.