Raudteejaamast saab koju ainult kondiauruga

Rakvere raudteejaama ühendamine linnaliinibussivõrku on habemega teema. See on üles kerkinud kas kohalike valimiste kampaania ajal või siis näiteks uute liinilepingute sõlmimise aegu. Muutunud pole aga midagi. Mõned aastad tagasi polnud bussidel raudteejaama muidugi asja ka, sest rongiliiklus oli kärbitud olematuks, kuid praeguseks on olukord muutunud.