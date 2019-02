Tramm sai nime Alo Mattiiseni järgi

“Alo Mattiisen ja tema muusika on meie uue vabadusaja sümboliks. Loodame, et muusikatramm Alo meenutab nii pealinlastele kui ka Tallinna külalistele, kui habras on Eesti uus iseolemine ning et selle eest võideldi mitte vägivalla, vaid muusika- ja vaimurelvaga,” ütles Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimees Deniss Boroditš.