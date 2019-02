Valimised on alanud: tänasest saab e-hääletada ja eelhääletada

Rakveres on väike erinevus see, et kui 3. märtsil saab hääletada ametikoolis, keskraamatukogus, kultuurimajas ja Rakvere gümnaasiumis, siis 25.–27. veebruarini ametikoolis eelhääletust ei toimu ja ametikooli valimisjaoskond kolib selleks ajaks Rakvere linnavalitsuse ruumidesse.

Rakvere linnasekretär Riina Männiste ütles, et eelnevatel valimistel on ametikoolis väga vähe eelhääletajaid käinud ning sestap otsustati tulla eelhääletuse ajaks jaoskonnaga inimestele lähemale. Männiste lisas, et linnavalitsuses saavad 25.–27. veebruarini hääletada kõik inimesed sõltumata elukohast, olgu see siis Rakveres, Tapal või Tartus.