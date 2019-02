Grossi Toidukaubad hakkavad pakkuma sularahateenust

Grossi Toidukaupade omanikfirma OG Elektra on soetanud Narvas viis kinnistut, homme Rakvere tänaval avatav kauplus on teine osa suuremast investeeringust. "Tegemist on olemasoleva keskusega, mida laiemaks ehitasime," märkis Gross. "Saame päris huvitava kogemuse, sest samas majas – nüüd siis meie rentnikuna – tegutseb ka Rimi. Tuleb igatahes ülitihe konkurents."