Esmaspäev tuleb sajune

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel pilves ilm, kuid hommikul Põhja-Eestis taevas kohati selgineb. Sajab lund ja lörtsi, saartel ja mandri lõunaosas paiguti ka vihma. Hommikuks sajud harvenevad. On jäidet. Sisemaal on tuul muutliku suunaga 1-6 m/s, põhjarannikul puhub idatuul 4-9, puhanguti 13 m/s, Liivi lahe piirkonnas edela- ja läänetuul 7-10, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni -8, Saaremaal ja mandri lõunaservas -1 kuni +2 kraadi.