Kaitseväe rasketehnika vajab eraldi teed polügoonile ja tagasi liikumiseks. Mitu kilomeetrit teed on juba valmis ehitatud – näiteks Tapa–Lehtse maantee ääres ning lasketiiru, autokrossiraja ning turbaraba läheduses –, kuid praegu pole tehtust kasu, sest puudub ülekäik Tallinna–Tapa raudteest ning kaitseväe linnakust tulles peab kaitseväe (raske)tehnika ületama Pärnu–Rakvere–Sõmeru elava liiklusega maantee. See viimane probleem kavatsetakse lahendada eritasandilise ristmiku abil. “Juttu on ka varem olnud, aga nüüd muutus see konkreetseks,” lausus Tapa vallavanem Riho Tell. “Vallale saadetud taotluses pole küll täpsustust, kas ehitada soovitakse viadukt või tunnel, kuid igal juhul kavandatakse ristmik kahetasandilisena,” lisas Tell.