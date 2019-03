Neeme loome läbib kümmet aastat

Orkestri ja kammerkoor Solare esituses kõlav kaunis laul “Looda ja armasta” on kontserdi ühele korraldajale Jaanus Nurm­ojale südame külge kasvanud. Selle loo saamislugu on ajendatud traagikast. Kümme aastat tagasi sel õhtul, kui Neeme Plutus suri, oli sõpradel plaanis kokku saada. “Pidime Neeme tekstid ja idee muusikaga kokku viima,” meenutas Nurmoja. Nagu ajalugu teab – trehvamist ei toimunud, saatus tahtis hoopis nii, et Jaanus sai endale Neeme märkmed ja tegi loo. “See laul sai surma kiuste valmis,” sõnas Jaanus Nurmoja.